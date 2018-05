Üleeile kohtusid korvpalli Ühisliigas omavahel kaks Venemaa suurklubi, Himki kaotas kodusaalis Krasnodari Lokomotiv-Kubanile 83:90. Mängu järel pillati mürgine repliik ja seekord oli autoriks võitjaklubi esindaja!

Kubani president Andrei Vedištšev pakkus vestluses agentuuriga TASS, et Himki ei näidanud piisavat võidutahet - kolme veerandi järel juhtis tema klubi juba 80:51!

"Ma ei näinud, et Himki tahtnuks täna võita. Olen üllatunud, oma fännide ees ei tundu niisugune esitus professionaalne," lajatas Vedištšev otse.

Ta kahtlustab, et Himki ei taha sattuda play-off'is samale tabelipoolele Moskva CSKAga. Praegu asub Himki 12 võidu ja 11 kaotusega - üks neist tuli ka Tallinnas! - kuuendal kohal. Võit enam on Saraatovi Avtodoril. Homme peetavas viimases voorus kohtub Avtodor võõrsil Astana ja Himki samuti võõrsil Krasnojarski Jenisseiga. Kui Moskva oblasti meeskond võidab, tähendab see ühtlasi, et BC Kalev/Cramo pääseb viimasest kohast. Kui aga Himki ja Avtodor koguvad võrdselt võite, on eelis Himkil.

Neljanda koha saab kindlasti Peterburi Zenit (15-8) ja kolmanda Kuban (17-6). Esimese-teise koha jagavad CSKA (21-2) ja Kaasani Unics (22-2). Tatarimaa esindus on põhiturniiri lõpetanud, CSKA-l seisab võõrsil ees kohtumine Permi Parmaga. Kui Himki jääb kuuendaks, läheb ta Kubaniga kohe play-off'i esimeses ringis kokku, tegemist oleks tõelise surmapaariga.