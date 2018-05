Nädala pärast Belgradis algava korvpalli Euroliiga Final Fouri eel rääkis Madridi Reali peatreener Pablo Laso, et nende meeskonna tegemistel on noore sloveeni Luka Doncici pärast hoitud eriliselt silm peal.

"Kui Sergio Llull langes augustis raske vigastusega rivist, sain sada sõnumit," alustas Laso vestlust portaaliga Eurohoops. "Meeskond vastas suurele vigastustelainele kõige positiivsemal moel. Viis, kuidas nad on terve aasta jooksul mänginud, näitab, et head asjad tulevad meie juurde."

Korvpallimaailm küsib, kas tegemist on Doncici viimase Euroliiga turniiriga enne lahkumist NBAsse? Ning kas noormees suudab Belgradis särada? "Kui Luka seda minult küsiks, siis ütleksin, mida arvan," vastas Laso naerdes. Ta lisas: "Ma ei tea, mida toob tulevik, kuid oleme organisatsioonina uhked, et Luka Doncicist on saanud Euroopas domineeriv mängija. Enne Final Fouri saan temalt paluda vaid seda, et ta püüaks meid võidule aidata."