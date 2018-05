Üks Pähn (34) on võrkpalliringkondades tõesti tuntud: Eesti meister, Rootsi karikavõitja. Teise (35) suurimaks saagiks on jäänud esiliiga kuldmedal. Aga kahe mehe eristamiseks on peale saavutuste veel viise: õige ja vale, vasakukäelisus vs. paremakäelisus, pikem või lühem, noorem ja vanem. Sõnapaaride esimesed omadused kuuluvad Eesti meistrile, teised jooned esiliiga tšempionile.

„On palju olnud, et keegi helistab kogemata mulle ja kui sellest aru saab, siis ütleb, et „ah, sa oled see vale-Ragnar, tahan seda õiget,“ seletab vanem Pähn õige-vale kontseptsiooni. „Millegipärast on nii jäänud, et tema on õige Ragnar Pähn ja mina vale Ragnar Pähn. Ta sai esimesena pildile ja kui mõtleme võrkpallis Ragnarit, siis tuleb tema esimesena meelde.“

„Võib-olla oleksid palju kuulsam Pähn kui mina, aga jäid stardis magama,“ muigab teine Ragnar.

„Ma saan hämmastavalt palju kuskil aprillis sünnipäevaõnnitlusi, vahepeal helistatakse öösel kell 1 ja küsitakse, kas ma peole tulen,“ lisab väär-Pähn. Segadust jagub.

„Mulle pole kunagi helistatud ja sind tahetud,“ naerab õige-Pähn vastu.

Hirmutas harrastajaid

Kui ma vale-Ragnarile (uuri kõrvalkasti, et veel täpsemalt sotti saada, kes on kes) traati tõmbasin ning looidee serveerisin, sai temagi lõkerdada. See kõik on lihtsalt nii mõnusalt jabur.

Kui vanemad sind just eriti ekstravagantse nimega ei õnnista, on üsna suur tõenäosus, et kuskil tillukese Eesti peal liigub ringi su nimekaim. Aga see, et mõlemad tegelevad sama spordialaga ja tagatipuks võistlevad koos?! Ogar! Nagu Ott Tänaku kaardilugeja oleks .. Ott Tänak! Või Ragnar Klavani kaitsepartneriks oleks koondises veel üks Ragnar Klavan.

„Õige-Pähn oli põhjus, miks ma üldse võrkpalli mängima hakkasin,“ muigab vale-Pähn ja meenutab nullnullindate keskpaika. „Ma läksin esimestele turniiridele nalja pärast kohale. Umbes sama, et su nimi on Robert Täht või Oliver Venno ja lähed harrastajate turniirile. Mitu korda öeldi, et sa oled hea mees, aga siin on harrastajate turniir.“

Nali naljaks, toona kergejõustikuga tegelenud Ragnarile hakkas volle meeldima – pikkust oli, hüppevõimet ka – ja järsku oligi Eestis kaks samanimelist võrkpallurit. Tõsi, toona pallis üks professionaalina, teine asjaarmastajana. Praeguseks on mõlemad juba pikka aega amatöörid, aga ühtne löögirusikas moodustati alles nüüd.

Neljapäeval tegid Pähnad Tartus tänavu esimest korda õues volletrenni. Võistlustel nad omasõnutsi enam paari ei moodusta. (Reigo Teervalt)

29. aprillil mängitud Värska Originaal rannavolle karikasarja finaaletapil sai duo Pähn-Pähn auväärse kolmanda koha. Mõte koos võistelda oli ammu soolas, lõpuks sai see tehtud. Enne kui tervisemured kimbutama hakkavad, enne kui pere kõrvalt üldse sportimiseks aega ei jää.

Kuigi rahvasportlastest vollemehed on kahe Pähnaga juba harjunud, pakkus nende ühine ristiretk ikkagi nalja.

„Seda irvitamist oli alguses ikka päris kõvasti. Küsiti „Ragnar, kellega sa täna mängid?“, meenutab vale-Ragnar. „Esimestele viitsisin vastata, teistele mitte. Kui ma üldse alguses võistlustel käima hakkasin, siis esimene emotsioon oli ka „jee“, aga siis kustus ära ja tekkis küsimus, et kaua üht nalja teha viitsitakse.“

***

Ei tea üksteisest midagi

Vale-Ragnar, üks fakt, mida õige-Ragnar sinust ei tea?

Vale-Ragnar: Küsimus on, mida ta teab? Ei teagi midagi. Oleksid pidanud küsima, et mida ta teab. Telefoninumbrit teab!

Õige-Ragnar: Seda tean ka, et Viljandist oled. Rohkem ei tea midagi.

Võrkpalliväliselt te ei suhtle?

Vale-Ragnar: Digitaalselt aeg-ajalt lõõbime, aga väga isiklikuks ei lähe. Nii keskmise Eesti mehe stiilis.

Õige-Ragnar naerab

Vale-Ragnar: Kunagi oli stiilipidu teemal „Kuulsad sportlased läbi aegade“. Mõtlesin, et lähen sinna nagu Ragnar Pähn. Kirjutasin Ragnarile, et ole hea mees, anna mõni võistkonna särk. Andis Pere Leiva särgi. See logodega särk andis juba oskusi juurde. Olen paar korda võistlustel ka selle särgiga käinud, siis lastakse enne mänge juba püksid täis, et tuleb keegi (professionaal). Aga kuna see on nagu öösärk, siis väga ei kanna. Nii kolm numbrit suurem.

Õige-Ragnar: Kaks!

Vale-Ragnar: Okei, kaks.

***

Ae-ae, Ragnar Pähn, kus sa oled?

Kahest ei piisa! Vale-Ragnar oskab öelda, et kuuldavasti pesitseb kuskil ka kolmas Ragnar Pähn. Teda on aga pagana keeruline leida.

„Ta hääbub meie tähelennu alla, guugeldades ei leia enam üles,“ muigavad mehed ja paluvad mainida, et kolmas nimekaim võiks nendega ühendust võtta.

CV-d

Õige-Ragnar

Ragnar Pähn (34)

Pärit: Tihemetsa

Pikkus: 202 cm

Amet: Noortetreener

Saavutused: Eesti meister võrkpallis (Tartu Pere Leib), Rootsi karikavõitja võrkpallis (Tierp Volley)

Vasakukäeline

Vale-Ragnar

Ragnar Pähn (35)

Pärit: Viljandi

Pikkus: 197 cm

Amet: Ahhaa keskuse haldusjuht

Saavutused: Eesti esiliiga tšempion võrkpallis (Eesti Maaülikool)

Paremakäeline