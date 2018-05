Sarja üks kogenumaid, kolmandat hooaega alustav Aron sekundeerib: „Raja kõrval saame Jüriga hästi läbi, aga rajal on iga mees enda eest. Aga see on väga tore, et kaks eestlast sõidavad nii kõrgetasemelist vormelisarja.“

„Meil on kardist saati väike rivaalitsemine olnud,“ ütleb Vips. „Oleme karjääride vältel võistelnud üsna sarnastes sarjades, lõpuks oleme siin koos. See on tegelikult päris pull. Aga saame hästi läbi, mingit Hamilton-Rosbergi värki ei ole.“

Aron sihib täistabamust. Tema eelmine hooaeg Hitechis ebaõnnestus endast mitteolenevatel põhjustel, kuid talvel naasis ta Prema Powerteami, kelle masinas 2015. aastal Itaalia F4 meistriks ja aasta hiljem F3 kollanokkade arvestuses teiseks kihutas.

„Eesmärk on saada endast ja tiimist parim välja,“ lausub Aron ja lisab, „olen kindel, et kui seda suudame, siis võitleme tiitli nimel.“ Siinkohal tasub märkida, et Prema on eelmisel viiel hooajal võitnud kümnest trofeest üheksa. Ainult mullu rändas individuaalne karikas Carlini talli. Tänavu peetakse üheks suursoosikuks Aroni tiimikaaslast Mick Schumacherit.

Ralf Aron. (FIA F)

Kas algav hooaeg on Aronile tulemuse mõttes nüüd või mitte kunagi? „Kohati on, kohati mitte,“ vastab ta. „Ma sügavalt kahtlen, et pärast seda hooaega veel F3-e sõidan. Kui tahan midagi ära teha, siis see on see aasta. Kindlasti on mulle tähtis hooaeg, kus tunnen natuke rohkem survet. Aga see pole halb, pigem mulle meeldib see pinge.“

Uustulnuk Vips, kelle jaoks nii mõnigi ringrada on täitsa uus, jääb esiti tagasihoidlikumaks. „Lähen igale etapile mõttega teha parim, mis suudan. Vaatame, mis välja tuleb. Loomulikult arvan, et on võimalik võidu sõita ja olla hooaja lõpus esiviisikus, ehk isegi esikolmikus. Näis. Aga kindlat sihti ei pane,“ resümeerib eestlane, kes sõitis ühel hooajaeelsel testipäeval välja päeva parima aja.

Päris tundmatus kohas Vips vette ei sukeldu, sest keeras F3 masina rooli ka möödunud hooaja viimasel etapil Hockenheimi ringrajal, kus jõudis kolmest sõidust kahel uustulnukate esikolmikusse. Ta usub, et suurt too kogemus ei muuda, sest hooaja eel oli niigi 20 testipäeva.

Kuid seda Vips ei salga, et F3 jõuvankri roolimine erineb F4 omast märgatavalt. F3 on oluliselt aerodünaamilisem ja sel on paremad pidurid. „Päris paljudes kurvides on miinimumkiirus suurem kui 2014 ja 2015 aasta F1-l,“ teatab ta.

Jüri Vips. (FIA F3)

„Aerodünaamika on ikka väga-väga super. See auto valmistab F1-ks väga hästi ette. Tippkiirus on F1-ga võrreldes muidugi üsna väike ja jõudu pole.“

Kas F3-ga on lõbusam sõita kui F4-ga? „Oojaa!“ hüüatab Vips, kes on tänavu sarja noorim. „F3 on ka paljude F1 sõitjate lemmik.“

Kas see nõuab ka rohkem julgust? „Kindlasti!“ vastab Vips viivitamatult. „Aerodünaamika vahe on nii suur, et kurvides tundub, et oled limiidi peal, kuid tegelikult saab veel umbes 15 km/h kiiremini. Kurvi tuleb minna täisgaasiga ja loota, et mäsa ei pane. See on üsna raske.“

Tänasele sõidule (kell 12.10) stardib Aron 3. ja Vips 12. positsioonilt. Homsete võidukihutamiste (12.10 ja 16.25) stardijärjekord selgub tänaõhtuses kvalifikatsioonis.

Euroopa F3

- Oktoobri keskel lõppev hooaeg koosneb 30 võidusõidust (kümnel eri ringrajal sõidetakse nädalavahetuse jooksul kolm korda).

- Võidusõit kestab 33 minutit + üks ring.

- Stardijoonele tulevad kuue eri tiimi 23 sõitjat.