Vene uusrikas istub oma jahi tekil ja püüab kala. Korraga tõuseb läheduses pinnale allveelaev. Luuk avaneb ja kapten küsib:

"Halloo, mister, kas te võiksite öelda, kus me asume?"

"Käi põrgu, kits selline!" käratab uusrikas. "Hirmutasid kõik kalad ära!"

"Kõik on selge, härrased!" hüüab kapten laeva. "Me oleme Venemaal!"