Brasiilia jalgpallikoondist tabas valus tagasilöök: äärekaitsja Daniel Alves peab vigastuse tõttu suviselt MMilt eemale jääma.

PSG-s leiba teeniv 35aastane mängumees sai trauma teisipäeval peetud karikafinaalis, kus ta 85. minutil välja vahetati. Alvesil avastati parema põlve eesmiste ristatisidemete vigastus. Esialgu loodeti, et kogenud pallur on juunis algavaks MMiks rivis. Brasiilia jalgpalliliidu kinnitusel on see aga võimatu.

Eelkõige Barcelonas endale nime teinud, seejärel aasta Juventuses veetnud ja viimase hooaja PSG-s mänginud Alves on rahvuskoondist esindanud 106 korral. Ta on kaasa löönud nii 2010. kui ka 2014. aasta MMidel.