Autoralliga tegelevad sportlased ei paista pealtnäha välja just erilised atleedid, kuid suurepärases vormis peavad olema nemadki. Kuidas tipptegijad treenivad, sellelt nüüd saladuseloori kergitamegi.

Red Bulli Facebook´i leht on avaldanud video Hyundai piloodi Thierry Neuville´i jõusaali treeningult. Selgub, et rallielemente saab ka harjutuskorda väga hõlpsalt liita.Tuleb välja, et rallimeestel on vajalikud sisuliselt kõik lihasgrupid, lisaks juurde veel hea koordinatsioon ja reageerimisvõime.

Vaata, kuidas üks tõsine treening väljaspool ralliautot käib: