USAs Knoxwille´s peetaval kümnevõistlusel on heas hoos Karl-Robert Saluri, kes kogus avapäevaga 4200 punktiga, mida on rekordigraafikuga võrreldes (8108 silma) 38 võrra enam.

Eesti kergejõustiklaste tegemis USAs kajastav "Kuimets kuld" nime kandva blogi, mida veab Karl-Roberti ema, andmetel läks Saluri võistlustele tagasihoidlike ootustega.

"Robi on stardis sõnadega, et sellest tuleb üks "huvitav võistlus". Ma ei tea päris täpselt, mis see huvitav tema enda jaoks päriselt tähendab, aga seda tean, et enne võistlust pole korralikult trenni saanud teha. Häda on seljas," seisab postituses.