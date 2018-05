Vestlevad kaks sõpra.

"Kes on sinu arvates rikkam, kas see, kellel on miljon krooni, või see, kellel on kaksteist last."

"Miljonär on loomulikult rikkam."

"Eksid. See, kellel on miljon, tahab veel teist miljonit, aga see, kellel on kaksteist last, arvab, et aitab."