Homme õhtul tõmmatakse joon alla Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooajale. Kuigi kaks paremat on juba selged, käib nende seljataga tihe võitlus.

Väga palju on veel mängus Ragna Klavani koduklubi Liverpooli jaoks. Praegu hoitakse liigatabelis neljandat kohta, kuid Londoni Chelsea jääb maha vaid kahe punktiga. Esinelikusse tulek on Inglismaa liigas aga kullahinnaga, sest just nii palju meeskondi saab võidelda Meistrite liigas.

Kui Liverpool homme koduväljakul Brightoni võidab, on nende jaoks asjad selged. Olenevalt Tottenhami ja Leicesteri tulemusest oleks nende lõppkoht kolmas või neljas. Neljandaks tulemiseks piisaks ilmselt ka viigist. Kuigi vastane ei kuulu tippseltskonda, usub peatreener Klopp, et tuleb raske lahing.