Juba järgmisel nädalal sõidetakse Portugalis järjekordne autoralli MM-sarja etapp. Aprilli viimastel päevadel toimunud Argentina ralli põhjal võib Ott Tänakult ja Toyota meeskonnalt taas suuri tegusid oodata.

Tänak juhtis Lõuna-Ameerikas toimunud võistlust alates viiendast kiiruskatsest ja lõpuks oli tema edu lähima jälitaja ehk Thierry Neuville’i ees 37,7 sekundit. Toyota boss Tommi Mäkinen ütles pressiteate vahendusel, et Argentina ja Portugali rallid on väga sarnased ja seetõttu tuntakse end üsna enesekindlad.

„Pärast Argentina võitu on enesekindlus kõrge ja kogu meeskond ootab Portugali rallit. Eelmisel nädalal toimunud testimine läks edukalt ja tunnen, et suudame Portugalis veel ühe tugeva etteaste teha. Sealsed olud on Argentinale väga sarnased,“ arutles soomlane.