Vormel-1 Hispaania GP kvalifikatsiooni kiireim oli valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kes stardib homsel etapil parimalt stardikohalt.

Kvalifikatsioon oli äärmiselt tasavägine, sest tiimikaaslane Valtteri Bottas kaotas Hamiltonile kõigest 0,040 sekundiga. Kolmasnda aja sõitis välja Sebastian Vettel (Ferrari), kes oli Hamiltonist 0,132 sekundi võrra aeglasem.

Esikaheksasse mahtusid veel Kimi Räikkönen (Ferrari, +0,439), Max Verstappen (Red Bull, +0,643), Daniel Ricciardo (Red Bull, +0,645), Kevin Magnussen (Haas, +1,503) ja Fernando Alonso (McLaren, +1,548).

