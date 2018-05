Argentina ralli järel tunnistas Hyundai piloot Thierry Neuville, et Ott Tänaku ja Toyota kiirus tekitab konkurentides piinlikkust. Nüüd uuris Eesti Päevaleht Tänakult, mida ta belglase sõnavõtust arvab.

"Ma pole esimese kahe päevaga rahul, kui me ei võitnud ühtegi kiiruskatset. Isegi mitte siis, kui sõitsin piiri peal," rääkis Neuville mõne aja eest. "Nad (Toyota - toim) astusid sammu edasi ja on tugevad. Meie jaoks tekitab see piinlikkust."

Tänak avaldas arvamust, et sellise jutuga püüab belglane oma tiimi survestada: "Neuville’ile meeldib lahedaid lugusid rääkida. Pigem üritab ta oma meeskonda survestada, et nad lahendusi leiaksid. Toyota on tugevam kui varem, see on uus ja tekitab elevust. Ent me pole kellestki peajagu üle. Kõik MM-sarja meeskonnad on üsna samal tasemel."

