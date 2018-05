Saksamaa jalgpalli kõrgliigas peeti viimane voor ja selgeks said UEFA Meistrite liigasse pääsejad. Võitlus oli tuline: otsustavaks ei saanud mitte kogutud punktid, vaid hoopis väravate suhe.

Esimese kahe kohaga oli juba kõik selge: meistriks krooniti Müncheni Bayern, hõbe läks Schalkele. Edasi käis aga eriti tuline võitlus. Meistrite liigasse pääsevad esimesed neli, kuid tahtjaid oli veel täna hommikul viis.

Lõpuks kaotas Dortmundi Borussia 1:3 Hoffenheimile ja Leverkuseni Bayer sai 3:2 jagu Hannoverist. See kõik tähendas, et kolmandast viienda kohani paiknevatel Hoffenheimil, Dortmundil ja Leverkusenil on võrdselt 55 punkti.

Sellisel juhul saab otsustavaks väravate suhe. Esimest korda klubi ajaloos medalile jõudnud Hoffenheim tõusis pronksile, sest nende väravate suhe on +18, Dortmund sai neljanda kohaga Meistrite liigasse (+17) ja Leverkusen jäi kõige napimalt nelikust välja, leppides viienda tabelireaga (+14). Koos Beyeriga lööb järgmisel aastal UEFA tugevuselt teises klubisarjas ehk Euroopa liigas kaasa ka Lepizig.

Hoffenheimi ajaloo esimene medalivõit tähendab ühtlasi ka seda, et järgmisel aastal osaletakse esmakordselt Meistrite liiga alagrupiturniiril. Tänavu alustati kvalifikatsioonist, kus kaotati Liverpoolile.