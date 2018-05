Taanis jätkuval jäähoki MMil oli Venemaa raskustes Šveitsi vastu, kuid lõpuks said favoriidid tabelisse 4:3 võidu. A-alagrupis hoiavad venelased Rootsi järel teist kohta.

Venemaa poolelt tegid täna skoori Kirill Kaprizov, Jevgeni Dadonov, Nikita Nesterov ja Mihhail Grigorenko. Šveitsi hoidsid mängus Ramon Untersanderi, Sven Andrighetto ja Gaetan Haasi tabamused. Ka Šveits liigub praegu play-off’i kursil, sest tabelis hoitakse 9 punktiga neljandat kohta.

It was a close one, but in the end, @russiahockey held on to their lead over @SwissIceHockey, despite Switzerland's best efforts to come back.



