Brasiillasest jalgpallivõluri Neymari üleminekusahinad Madridi Reali on hoo sisse saanud, ent tema tööandja PSG president Nasser Al-Khelaifi võttis tuure maha.

"Kes ütles, et ta ei jää siia? Kas keegi on seda öelnud? Ei ole," vahendas Al-Khelaifi sõnu goal.com. "Tal on meiega leping ja ta jääb meiega, 2000 protsenti. Hispaania meedia töötab Hispaania klubide kasuks ja Prantsuse klubide vastu. Ja ma ei tea, kelle kasuks töötab Prantsuse meedia."

Mullu suvel ostis PSG Neymari Barcelonalt rekordilise 222 miljoni euro eest. Veebruaris vigastada saanud ja sealtmaalt mängupausil oleval mehel on lepingut järel veel neli aastat. Ehkki väidetavalt pole Neymar Pariisis eriti rahul, pole ta üleminekukõlakate ajal ise sõna võtnud.