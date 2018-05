Pole saladus, et korvpalli Euroliiga korraldajate ja Ateena Panathinaikose omaniku Dimitris Giannakopoulose vahel on viimastel kuudel lahvatanud tõsine tüli ning klubijuht on ähvardanud liigas lahkuda. Tema eelkäija püüab olukorda rahustada.

Enne Dimitrist tüürisid Kreeka suurklubi tema isa ja onu, Pavlos ja Thanasis Giannakopoulos. 2012. aastal presidendiameti oma vennapojale üle andnud Thanasis Giannakopoulos rääkis klubi ümber kujunenud olukorras Kreeka telekanalile Cosmote TV. "Ma ei kujuta ette Panathinaikost mängimas mõnel madalama sordi võistlusel koos Murciate ja teistega," põrutas endine boss. "Kuid Euroliiga peab oma veini natuke vett juurde valama. Panathinaikos peab jääma Euroopa tippsarja."

Euroliigas jätkab järgmisel hooajal samuti 16 meeskonda.