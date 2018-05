Täna Tallinnas lõppenud rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlustelt viisid venelannad koju nii juunioride kui ka meistriklassi tiitlid.

Eesti sai kaks viiendat kohta - Juunioride seas oli edukas VK Rütmika Junior Team (34,550) ja naise hulgas VK Janika Wonder Team (35,150).

Juunioride kuldmedali võitis Venemaa Victoria 38,500 punktiga. Hõbe ja pronks viidi Soome – teine oli Minetit Junior (37,350) ja kolmas Ovo Junior Team (36,800). Teise Eesti rühmana finaali jõudnud VK Janika Mireth sai 34,250 punktiga kuuenda koha.

Meistriklassis võitsid venelannad kaks medalit, kuld läks 39,050 punktiga Madonnale ja pronks 37,850 punktiga Expressiale. Nende vahele mahtus hõbedane Minetit Soomest 38,150 punktiga. Janika Tallinna Senior Team sai kaheksanda koha 32,400 punktiga.

„Mul on väga hea meel, et Eesti naiskonnad jõudsid esikuuikusse – Venemaa ja Soome rühmad on praegu omaette klassist, kuid meil ei ole midagi häbeneda. Eesti klubid ja lapsevanemad teevad nii head tööd, et oleme tippkonkurentsis,“ sõnas Eesti Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna esinaine, EM-i üks korraldajatest Lea Kriibi. „Samuti tunnustan kogu meie tiimi, kes suutis korraldada kõrgel tasemel tiitlivõistluse,“ lisas Kriibi.