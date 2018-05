Jalgratturite aasta esimese suurtuuri Giro d'Italia 9. etapi võitis üldliider Simon Yates (Mitchleton-Scott). 25aastane britt edestas raskel lõputõusul napilt prantslast Thibaut Pinot'd (FDJ) ja kolumblasest tiimikaaslast Esteban Chavesit.

Viimaste aastate valitseja Chris Froome (Sky) kaotas täna võitjale enam kui minutiga ja langes kokkuvõttes 11. kohale (+2.27).

Tanel Kangertit (Astana) täna pildis polnud ja eestlane pidi leppima 72. kohaga. Kaotust Yatesile kogunes 16 minutit ja 42 sekundit.

Kokkuvõttes on Yatesi edu Chavesi ees 32 sekundit, tiitlikaitsja Tom Dumoulin on kolmas (+0.38). Kangert langes 18. kohalt 36. positsioonile ja jääb Yatesist maha ligi 19 minutit.

Homme on Giro d'Italial puhkepäev. Itaalia velotuur lõppeb 27. mail.