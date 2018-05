BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna vankrit veab Maarjamaal teist aastat mängiv Branko Mirkovic. Kuigi serblase turjal on 35 eluaastat, siis tema mängu pole see kuidagi mõjutanud. Kui, siis paremuse poole. Õhtuleht istus Eesti meistrivõistluste finaalseeria eel kogenud mängujuhiga maha. Mida senine hooaeg on toonud ning mis hakkab juhtuma finaalides?