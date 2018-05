Oma teisel Inglismaa kõrgliigahooajal tõestas Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan, et on Euroopa tippklubile Liverpool väärtuslik lüli.

Raggy – nagu Liverpooli sakslasest peatreener Jürgen Klopp meie meest kutsuda tavatseb – ei tõusnud küll klubi põhikeskkaitsjaks nagu paljud eestlased lootsid, kuid korralikult mänguaega jagus talle seegipoolest. Kokku pääses Klavan maailma ühes tugevamas vutiliigas tänavu platsile pooltes heitlustes ehk 19 kohtumises, mis on ühe matši võrra vähem kui oma esimesel Premier League’i hooajal. Nagu mullugi, jäi Liverpooli lõppkohaks neljas, millega kindlustati koht tuleva aasta Meistrite liiga alagrupiturniirile. Siinkohal põgus ülevaade meie mehe müttamisest jalgpalli sünnimaal hooajal 2017/18.



Ajalooline värav

1. jaanuar on tavapäraselt pigem hägune ja loid päev, kuid tänavu süstis Klavan aasta esimesel päeval eestlastesse kilode kaupa energiat ja uhkusetunnet. Temast sai esimene maarjamaalane, kes prestiižses Inglismaa kõrgliigas skoorinud. Tõsi, tabamus polnud just aegade kõige kaunim – Ragnar lõi selle peaga põhimõtteliselt väravajoonelt –, aga see polnudki oluline. Oluline oli see, et Klavani sooritus tõi mängu üleminutitel Liverpoolile Burnley vastu 2:1 võidu.