Pau tänavaringrajal sõideti Euroopa F3 võistlussarja esimene etapp, kus kolmandas sõidus oli parim Ralf Aron (Prema Powerteam).

Viimane sõit kandis ametlikult nime "Grand Prix de Pau", mille võitjate sekka kuuluvad ka omaaegsed vormel-1 ässad Juan Manuel Fangio, Jim Clark ja Jackie Stewart. Seega kuulub eestlane nüüd eriti uhkesse nimekirja!

Siiski ei saa Aron nautida täit võidurõõmu. Tiheda vihmasaju tõttu katkestati kolmas sõit enne poole distantsi läbimist, mistõttu jagati välja vaid pooled punktid.

"See võit tähendab minu jaoks väga palju, sest naudin tänavaringradadel sõitmist. Minu käsutuses oli suurepärane auto ja vihmarehvide kasutamine osutus ainuõigeks valikuks. Kahju on ainult sellest, et saime pooled punktid, sest oleksime väärinud ka täispunkte. Aga sellised on reeglid," rääkis Aron FIA F3 kodulehele.

Aroni nädalavahetuse kogusaldoks jäi 2., 8. ning 1. koht. Üldarvestuses on Aron 34,5 punktiga teine. Jüri Vips (Motopark) sai 10., 17. ning 12. koha. Kokkuvõttes on ta ühe punktiga 16. positsioonil.