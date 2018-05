See sündis järgmisel vastasel pallingul. Rosatello suutis küll jälle kolm murdepalli ära päästa, kuid seejärel pidi oma servil ikkagi Kanepi paremust tunnistama. Avaseti saatus otsustati seitsmendas geimis, kus Kanepil oli kasutada kolm settpalli, millest ta teise ka realiseeris. Avageimis nähti kokku 13 murdepalli.

Anett Kontaveit (WTA 26.) läheb täna õhtul turniiri avaringis vastamisi ameeriklanna Coco Vandeweghega (WTA 16.). See kohtumine on kavas Pietrangeli nime kandva väljaku viienda kohtumisena, mille algusaeg on Eesti aja järgi orienteeruvalt kell 19.