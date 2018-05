Homme õhtul algab koduse korvpalli meistriliiga finaalseeria, kus aastase pausi järel lähevad vastamisi Tallinn ja Tartu. Valitsev meister BC Kalev/Cramo on lahinguks valmis, kuid muredest priid pole nemadki. „Otseselt ei murede üle ei kurda. Eks mõned mehed on ikka eri tähelepanu all,“ kirjeldas Kalevi abitreener Indrek Reinbok meeskonna tervislikku seisu. Ta lisas, et kõige keerulisem on Gregor Arbetiga, kellel lõi välja vana vigastus. „Ta ei mänginud juba Pärnuga peetud kolmanda kohtumise lõpus, sest säär läks jäigaks ja paksuks. Me ei tahtnud teda rohkem mängitada,“ selgitas Reinbok Arbeti olukorda. Kas vanameister homme platsile jookseb, selgub vahetult enne matši algust.

Aprilli alguses levisid kuuldused, et Cedric Simmonsi hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud. Mõned nädalad tagasi kerkis aga üles lootus, et ehk õnnestub koju USAsse sõitnud keskmängijal siiski Kalevit finaalseerias aidata. Milline on seis vahetult enne otsustavaid mänge?

„Hetkel ta vist pole endale ikkagi lennupileteid ära ostnud,“ muigas Reinbok. „Aga mine tea…“ Veerandfinaalseeria lõppes Kalevi jaoks juba nädal tagasi. Abitreeneri sõnutsi on selle aja jooksul valmistutud suures osas samas rütmis, nagu ka mängudeks Pärnuga: „keha toonuses ja vaim värske“. Viimastel päevadel on rohkem keskendutud ka Tartu tegemistele. „Meil on selge, mis on nende tugevused ja kust on nad haavatavad. Aga nende mäng sõltub ka sellest, kas neil kõik pikad mängivad,“ ütles Reinbok, kelle sõnutsi on Kalev valmis selleks, et Tartul jooksevad platsile nii Carl Engström kui ka Kristjan Kitsing, keda on seganud vigastused.