Homme algava Eesti korvpalliliiga finaalseeria eel on mõlemal osalisel küll mitu mängijat vigastusega rivist väljas, kuid valusamalt lööb see Tartu Ülikooli kui BC Kalev/Cramot. Milline on tartlaste hetkeseis?

"Üsna segane," tõdes abitreener Toomas Kandimaa. Poolfinaalseeriast jäi eemale põlve külgsidemeid venitanud Kristjan Kitsing, tolle seeria viimases mängus sai viga Carl Engström. Probleem peitub asjaolus, et mõlemad on eesliinimehed, lisaks on Tartul kogenud mängumeeste arv Kalevi omast väiksem.

"Engströmi põlvepauk on tõsine, ta pole pärast seda saanud harjutada. Samuti tegi ta kukkudes häda vasaku käe randmele. Praegu me temaga teisipäevase mängu osas ei arvesta," avaldas Kandimaa.