Eesti vasaraheite rekordinaine Anna Maria Orel (21) heitis täna TTÜ staadionil toimunud võistlusel 67.76, mis on tema elu paremuselt teine tulemus.

Resultaat on seda märkimisväärsem, et Orelil on parasjagu käsil alles raskete treeningute periood. Tema nimele kuuluv Eesti rekord on 68.71