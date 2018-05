Läti jäähokikoondis tegi MMil järjekordse tubli soorituse, kui kaotas lisaajal 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Kanada esindusele.

Anthony Beauvillier (20, New York Islanders) viis Kanada juba 3. minuti lõpus 1:0 juhtima, kuid see jäi pikaks ajaks kohtumise ainsaks väravaks. Sitkelt mänginud lätlased jõudsid kolmanda kolmandiku alguses 20aastase Kristians Rubinsi kepi läbi 1:1 viigini.

Kuivõrd rohkem litter kummaski võrgus ei käinud, ootas võistkondi lisaaeg. Sellest aga pikka pidu ei tulnud, sest Connor McDavid (21, Edmonton Oilers) toimetas juba 46. sekundil mänguvahendi Läti puuri. Intsident vaadati küll esmalt videost üle, ent tunnistati reeglite päraseks. Seega Kanadale tabelisse kaks ja Lätile üks punkt.

