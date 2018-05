Becky Hammonil (41) on võimalus ajalugu teha. Õigemini, ajalugu on juba tehtud – ta on esimene naine, keda maailma tugevaima korvpalliliiga NBA klubi on kutsunud peatreeneri tööintervjuule. Praegusest San Antonio Spursi abitreenerist võib saada Milwaukee Bucksi loots.