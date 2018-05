Jarmo Jagomägi, Saku suurhall

Tartlased saavad Kalevit natuke pidama, kuid üldises plaanis on võõrustajad oma rünnakurütmi üsna hästi üles saanud ja visekohti leitakse. Tartul seevastu on veidi raskem, kuid Cizauskase vedamisel püsitakse siiski mängus. Avaveerandi lõpuks Kalevi edu 25:20! Kalevi suurim edu on siiani olnud 11 silma.