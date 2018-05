Jalgpalli MMini jääb veidi vähem kui kuu ning Venemaale sõitvad koondised avaldavad järjepanu, mis nimekirjaga suurvõistlusele sõitmiseks valmistutakse. Sakslased pole oma koosseisu veel nimetanud ning kummalisel kombel on löögi alla sattunud Londoni Arsenali mehe Mezut Özili ning Manchester City mängija Ilkay Gündogani koht.

Nimelt kohtusid Özil ja Gündogan pühapäeval Londonis järjekordseteks valimisteks valmistuva Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga. Jalgpallurid tegid koos autoritaarse juhiga pilti ning kinkisid talle oma mängusärgid. Kõige suurema skandaali tekitaski Gündogan, kes kirjutas Erdoganile kingitud Manchester City rüüle pühenduseks "Suure austusega minu presidendile."

Özil ja Gündogan on küll Türgi päritolu, kuid mõlemad on sündinud Gelsenkirchenis ning esindanud sünniriigi ehk Saksamaa koondist.



Saksamaa jalgpalliliiu president Reinhard Grindel sõnas, et "ei ole hea" kui Özil ja Gündogan satuvad järjest autoritaarsemaks muutuva Erdoganiga ühele pildile.

Vasakult: Gündogan, Özil, Erdogan ning Evertonis palliv Türgi koondislane Cenk Tosun (KAYHAN OZER)

"Saksamaa jalgpalliliit austab meie erinevate taustadega mängijate erilist situatsiooni, aga jalgpall ning Saksamaa jalgpalliliit seisab väärtuste eest, mida Erdogan piisavalt ei austa. Seetõttu ei ole hea, et meie koondislased lasid Erdoganil end presidendikampaania nimel ära kasutada."



Jalgpalliliidu asepresident Rainer Koch teatas, aga, et "kui sa tahad mängida Saksamaa särgis, siis sa peaksid kindlalt väitma, et "Saksamaa president on minu president.""



Saksamaa koondise mänedžer, endine ründetuus Oliver Bierhoff kinnitas aga, et Mesut ja Ilkay on koondise esindamisele täielikult pühendunud.

"Nad ei mõistnud piltide laiemat tähendust, aga me ei saa seda seegipoolest heaks kiita ning arutame nendega kindlasti seda olukorda.