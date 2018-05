Endine tippsprinter, Ateena olümpiamängudel 4x100 meetri jooksus Suurbritanniaga kulla võitnud Darren Campbell viidi möödunud nädalal ajuverejooksuga haiglasse, kuid mees suutis täbarast olukorrast eluga välja tulla.



"Arstid ütlesid, et kui ma poleks nii heas füüsilises vormis, siis ei oleks ma praegu siin. Ma oleksin peaaegu surnud. Kui arstid mulle seda ütlesid, hingasin aparaadi abil. Ma ei uskunud neid."



Mees sõnas, et haiglavoodis lebamine on teda elu rohkem hindama pannud ning ta soovitab kõigil regulaarselt oma arsti külastada. Keerulises situatsioonis aitas teda perele mõtlemine.



"Ma mõistsin, et pean võitlema, sest tahan näha, kuidas mu praegu 10aastane tütar kunagi abiellub," tõdes Campbell BBCle. "See oli mu perele väga raske olukord, sest nad on mind ainult tugevana näinud."

Ta peab ennast väga õnnelikuks, et raskest situatsioonist välja ronis, ning kavatseb nüüd aja maha võtta ja rohkem perega aega veeta.



Lisaks olümpiakullale on Campbelli auhinnakapis Sydney OMi 200 m jooksu hõbemedal. Euroopa meistrivõistlustelt on ta võitnud kolm kulda ning ühe hõbeda, MMidelt hõbeda ning kaks pronksi.