On mitmeid viise, kuidas vutiväravavaht endale tähelepanu tõmmata saab. Näiteks head tõrjed või ülipiinlikud eksimused. Brasiilia kõrgliigaklubi Atlético Paranaense puurilukk Aderbar Santos näitas mängus Atletico Mineiro vastu aga täiesti uut taset ning kasutas kohtumise ajal oma mobiiltelefoni.

Kuigi kohtunik vilistas matši alanuks, seisis Santos postide vahel, mobiiltelefon näpus. Pole küll aimu, kas mees kasutas Tinderit, Twitterit, Instagrami või mõnda ainult Brasiilias populaarset sotsiaalmeediaplatvormi, aga paari minuti möödudes sai tal villand ning ta viskas nutiseadme posti kõrvale murule lebama. Kõik see tekitas pealtvaatajates muidugi hulgaga kummastust.



Sotid said selgemaks pressikonverentsil, kui selgus, et Santose nutisõltuvus oli osa reklaamikampaaniast, mille eesmärgiks on teavitada inimesi, et autoroolis mobiiltelefoni vahtimine on ohtlik.

Caracaaaaa, olha só o Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelular pic.twitter.com/wUjtXK7vDZ — Benjamin Back (@benjaminback) May 13, 2018

