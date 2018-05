13. mai 2018. Manchester Unitediga viis korda Inglismaa meistriks tulnud ning korra Meistrite liigas triumfeerinud poolkaitsja Michael Carrick (36) mängib oma karjääri viimase mängu ning teeb eeltöö väravale, mis aitab Unitedil võita Watfordi 1:0. 19. mai 2018. Michael Carrick on treeneritepingil kui United ja Londoni Chelsea selgitavad tänavuse Inglismaa karikavõitja.



Oli arvata, et Manchesteri punaste eest 464 mängu pallinud endine Inglismaa koondislane Carrick jätkab samas klubis treenerina, kuid niivõrd kärme ametivahetus on paljudele üllatuseks. Pühapäeval võtab ta koha sisse Mourinho treeneritetiimis, uueks hooajaks on talle isegi ennustatud Unitedi abitreeneri positsiooni.



"Jose on üks parimatest," viitas ta Unitedi peatreenerile Mourinhole. "Ta on siin mitu aastat olnud, kõik sobib. Ma tean klubi ja peatreenerit ning saan temalt ja tema abilistelt õppida. Üritan noori esindusmeeskonna juurde tuua. See sobib mulle praegu ja loodetavasti ka mõne aasta pärast."