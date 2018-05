Äsja Saksamaa koondisega 2022. aastani lepingut pikendanud peatreener Joachim Löw teatas 27 nime, kelle hulgast ta valib 4. juuniks MMile sõitva 23mehelise koosseisu.



Põnevaimaks puudujaks on 2014. aasta MMi finaali otsustava värava autor Mario Götze, kelle hooaeg Dortmundi Borussias on olnud üle kivide ja kändude.



"See lihtsalt ei olnud tema hooaeg," sõnas Löw. "Ta ei näidanud oma kvaliteeti, ta polnud heas vormis. Loodetavasti suudab ta pärast suvepuhkust uue hooga alustada. See oli raske otsus."



Samas on koosseisus Müncheni Bayerni puurivaht Manuel Neuer, kes käis mullu septembris oma vasakut jalga opereerimas ning pole pärast seda pallimurule pääsenud. Küll on mees juba aprillist alates treeninud ning võib Bayerni peatreeneri Jupp Heynckesi sõnutsi laupäevases Saksamaa karikafinaalis platsile pääseda.



"Me oleme pidevas suhtuses," kommenteeris Löw. "Neuer teeb täies võimsuses trenni ja me tahame teda treeninglaagris näha."

Koosseisu mahtusid ka Manchester City poolkaitsja Ilkay Gündogan ning Arsenali täht Mesut Özil, kes sattusid äsja parajasse sekeldusse, kui tegid Londonis pilti Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga. Saksamaal leidus ka neid, kes uskusid, et nimetatud kaks Türgi päritolu mängijat peaksid koondisest välja jääma, kuid Löw sedameelt ei olnud.



Sakslased hakkavad MMiks valmistuma tuleval nädalal Itaalias. 2014. aastal MMi võitnud meeskonnast on esialgses valikus üheksa pallurit.





Väravavahid:

Bernd Leno (Leverkuseni Bayer), Manuel Neuer (Müncheni Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Pariisi Saint-Germain)



Kaitsjad:

Jerome Boateng (Müncheni Bayern), Matthias Ginter (Mönchengladbachi Borussia), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Müncheni Bayern), Joshua Kimmich (Müncheni Bayern), Marvin Plattenhardt (Berliini Hertha), Antonio Rüdiger (Londoni Chelsea), Niklas Süle (Müncheni Bayern), Jonathan Tah (Leverkuseni Bayer)



Poolkaitsjad:

Julian Brandt (Leverkuseni Bayer), Julian Draxler (Pariisi Saint-Germain), Leon Gortezka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Torino Juventus), Toni Kroos (Madridi Real), Mesut Özil (Londoni Arsenal), Sebastian Rudy (Müncheni Bayern), Leroy Sane (Manchester City)



Ründajad:

Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Müller (Müncheni Bayern), Nils Petersen (Freiburg), Marco Reus (Dortmundi Borussia), Timo Werner (RB Leipzig)