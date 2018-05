Võrkpallisõpradel on põhjust rõõmustamiseks – Renee Teppan lõi käed Poola meistri Belchatowi PGE Skraga, Pupart liitub uuest hooajast Belgia satsi Maaseiki Nolikoga.



Viimati Poola klubi Lubini Cuprumit esindanud 33aastast nurgaründajat Pupartit ootab umbes 25 000 elanikuga Belgia linnakeses Maaseikis ees nii mitugi tuttavat nägu. Juba mullu mängis seal Timo Tammemaa, nädalapäevad tagasi liitus tiimiga Andri Aganits. Ühtekokku on Maaseiki Noliko Belgia meistriks tulnud 15 korral. Belgia karikavõite on üks vähem - 14.



Mullu Itaalias Trentino Diateci rivistuses pallinud Teppan (24) sõlmis aga lepingu Poola absoluutse tipuga Belchatowiga, kes tuli tänavu Poola meistriks ning jõudis Meistrite liigas 12 parema hulka. Uuel hooajal mängivad Euroopa tugevaimas võrkpallisarjas nii Maaseik kui ka Belchatow.



"Ma valisin Skra, sest mu eesmärk on mängida kõrgeimal tasemel," kommenteeris Teppan Poola klubi kodulehele. "Poola liiga on üks maailma tugevamaid ning klubi on riigi meister, nii et ma ei pidanud kaks korda mõtlema, kui mulle lepingut pakuti. Tean, et tugevad ollakse nii võrkpallis kui ka organisatoorselt. Mulle meeldib häälekate fännide eest pallida ja Belchatowis on nad ühed maailma paremad."