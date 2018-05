Ilmselt poleks ka Svraka suutnud lõpu eel tulnud Kalju väravaid üksinda ära hoida.

2. Kas väljakul kohtusid tõepoolest tabeli liidrid?

Jah. Mäng oli kahe liidri vastasseisule kohane ehk võrdlemisi kinnine. Kuigi Kaljul on tänavu ette näidata meistriliiga parim rünnak, mõistsid ka nemad, et selles mängus pole tulemusest mõtet rääkida, kui taga nulli ei suudeta hoida.

Kaitsvate keskväljameeste duo Marko Brtan ning Reginald nullisid Levadia keskelt tulnud üritused ning sundisid neid kauglöökidele (mis siiski ohtlikud olid).

Levadia läks kohtumist juhtima 78. minutil, kui nurgalöögi järgses olukorras toksas palli väravasse Gando. Kohtumise lõppsõna kuulus aga Kaljule. Mängu esimesel üleminutil üllatas Sergei Lepmetsa kauglöögiga vahetusest sekkunud Aleksandr Volkov. Minut hiljem lõi sama mees ka otsustava naela Levadia kirstu.

Ühtlasi lõpetas Kalju nukra seeria. Enne tänast polnud nad Levadia vastu võidurõõmu tundnud seitsmes järjestikuses kohtumises.

3. Kas Rimo Hunt pures endist koduklubi?

Ei, kuigi kindlasti oleks ta ise soovinud seda teha. Ründes koos Liliuga tegutsenud Hunt läks küll kogu kohtumise agaralt õhuvõitlustesse, kuid suuremat tulu need ei toonud. Mööda maad jõudis nahkkera temani aga harva, mistõttu ei saanud ta kasu lõigata oma pallihoidmise oskusest

Nii ei jõudnudki vahepeal ka kohusetundlikult kaitsetööd tegemas käinud Hunt mängu jooksul korraliku pealelöögini. Kalju-Levadia vastasseisus on 32aastane ründaja löönud kokku kuus väravat, neist viis on tulnud Levadia särgis ning vaid üks Kalju ürbis.

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Aleksandr Volkov. 88. minutil vahetusest sekkunud ründaja pole tänavu saanud väga palju rõõmustada, kuid täna olid just tema tabamused need, mis Kaljule kolm võidupunkti tõid ning liigatabelis liidriks tõstsid.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Tabeli alumise otsa meeskondade vastu ei teki ilmselt kummalgi tänavu suuri probleeme. Ka tänases mängus suutsid mõlemad satsid 100% keskendumist näidata ning vajadusel ka hambad ristis kannatada.

Levadia peab kindlasti hakkama oma võimalusi paremini ära kasutama. Kuigi mänguliselt võis Nõmme Kalju neile täna võrdväärse partii teha, olid ohtlikud olukorrad kindlalt Maarjamäe meeskonna kasuks. Ainus, mis seda ei peegeldanud, oli kohtumise lõppseis.

Kalju on senise hooaja purjetanud Liliu supervormi peal. Küll on kaheldav, kas brasiillane suudab terve hooaja sellises rütmis jätkata. Kirkamat medalit silmas pidades on Hundi ja Volkovi panus hädavajalik.

6. Mida asjaosalised ütlesid?

7. Mis saab edasi?

Nõmme Kalju mängijaid ootab teoorias ees lihtsam mängudeperiood. Järgmises neljas voorus tuleb vastamisi minna Tallinna Kalevi, Paide, Kuressaare ning Viljandi Tulevikuga. Seetõttu võivad ka fantasy omanikud optimistlikumalt Kalju pallurite otsa vaadata.