Roomas peetaval kõrgetasemelisel WTA-turniiril alistas Svetlana Kuznetsova (WTA 39.) 6:2, 6:4 Polona Hercogi (WTA 62.) ja jõudis teise ringi.

Venelanna tegi sotid selgeks pooleteist tunniga ning läheb nüüd vastamisi Anett Kontaveidiga.

32aastane Kuznetsova on karjääri jooksul võitnud 16 WTA-turniiri, sealhulgas kaks Suure slämmi tiitlit, French Openi ja US Openi. Maailma edetabelis on ta olnud parimal juhul kolmas. Kontaveidiga pole kogenud tennisist veel kordagi kohtunud.

Roomas on teise ringi jõudnud ka Kaia Kanepi (WTA 59.), kes kohtub Sloane Stephensiga (WTA 10.).

Eestlannad peavad oma matši ilmselt homme, kuid ametlikku ajakava veel väljas pole.