Tartu Ülikooli korvpallimeeskond tuli korvpallifinaali avamängus BC Kalev/Cramo vastu teise poolajaga välja rohkem kui 20-punktilisest kaotusseisust, kuid võitu siiski kätte ei saanud. Peatreener Priit Vene tunnistas, et varrukast võeti välja seni kasutamata kaitsevariant.

"Hoidsin seda pikalt, poolfinaalis Rapla vastu ei läinud vaja. Ehkki kohe kolmandal veerandil ei hakanud vahe vähenema, näkkas juba siis paaril korral ja nägime, et sellega võib jätkata. Eks endal oli ka raske, me polnud võistlusolukorras seda mänginud. Aga kui tegime õigel kohal õigeid asju, tõusis päris kõvasti tulu. Kalev polnud selliseks kaitseks valmis," rääkis Vene.

Kui tegemist oli salarelvaga, kas oli mõtet see kohe avamängus suures kaotusseisus olles käiku lasta? "30ne nätakas poleks parem olnud," tõdes juhendaja. "Jah, Kalev saab nüüd selle vastu mängimiseks valmistuda, aga see pole niisama lihtne. Ja lõpuks pole see ainus kaitseformaat, mida mängida saab."

Vene sõnul polnud omakorda tema hoolealused esimesel poolajal Kalevi agressiivseks kaitseks valmis ja vastane sai hea enesekindluse.