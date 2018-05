„Tartu mängis hästi, täpselt nii nagu nad 20punktilises kaotusseisus pidid,“ kiitis Kangur tartlasi tugeva teise poolaja eest. „Mängisid kaitses avantüristlikult, lasid meil visata. Just kiireid viskeid.

Kalevi lasi endale teise poolaja visata 61 punkti, mis juhtus? „Peame homme video üle vaatama, kus me eksisime. Kohe pärast mängu on raske analüüsida,“ vastas Kangur. „Kriitikat see kaitse ei kannata. Peame järgmiseks mänguks korralikud korrektuurid tegema.“