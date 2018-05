BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Donaldas Kairys tõdes pärast finaali avamängus saadud rasket võitu Tartu Ülikooli üle, et vastased lõid tema hoolealused rütmist välja.

"Saime jätkuvalt võimalusi visata, kuid ühel hetkel me enam ei tabanud. Nad sundisid meid kiirelt mängima ja see tuli neile kasuks. Nad muutusid väga agressiivseks. tabasid kolmeseid ja vabaviskeid. Mis salata, nad mängisid ilusat korvpalli, niisugst, mida finaalis peabki mängima!" hüüatas Kairys.

"Esimesel poolajal olid rollid vastupidised, sellega saime rahule jääda. Ent pärast vaheaega andsime meie natuke tagasi ja Tartu pani väga palju juurde. Nende uus ja üllatav kaitseformatsioon töötas, järgmisteks mängudeks oleme juba paremini valmis. See raputus andis meile teada, et nad on võimelised võitma ja peame hoolsalt tegutsema."