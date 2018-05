Korvpalliliiga esimene finaalmäng võinuks võtta hoopis teistsuguse pöörde, kui Tartu Ülikooli mängija Kristjan Kitsing tabanuks lõpusekunditel seisul 95:98 kolmepunktiviske. Kuid kalevlane Kristjan Kangur jõudis teda ka päris hästi segama.

Pärast vigastuspausi esimest korda väljakule astunud Kitsing alustas ettevaatlikult, kuid tabas lõpuminutil tähtsa kolmese ja kogus lõpuks 13 punkti. Kui heaks hindas ta päris viimast võimalust? "Sain küllalt hästi viskele, kuid seekord läks niimoodi," vastas mängumees.

Asjaolu, et kalevlased ei teinud viimase kümne sekundi jooksul kolmepunktilises eduseisus olles viga ja ta viskele lasid, Kitsing üllatavaks ei pidanud. "Kui nad oleks mulle viskel vea teinud, oleks see neile hullem olnud," märkis ta. Korra sai Kitsing ses mängus sooritada kolm vabaviset järjest ja need kõik tabasid.

Kuidas aga on lood mõne nädala eest haiget saanud jalaga? "Sada protsenti korras see veel pole, kuid mängida annab. Hullemaks täna ei läinud," vastas Kitsing.