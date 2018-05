Tallinna FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic oli pärast 1:2 kaotussmängu näiliselt rahulik ning sõnas, et selline see jalgpall ongi.

„See on jalgpall. Suurepärane mäng. Vastamisi olid kaks head meeskonda ja mõlemal olid omad võimalused. Teisel poolajal surusime rohkem ning saime nurgalöögist ka värava, kuid Kalju vastu on keeruline. Siis tulidki need kaks väravat. Soovin neid õnnitleda, sest nad võitlesid lõpuni. Lisaks on mul hea meel, et minu mängijad iseloomu näitasid."

"Tänane mäng polnud meie jaoks äratuskell. Mängisime hästi, kuid see ongi jalgpall. Mõne mängu suudame viimastel minutitel võita, mõne kaotada. Tiitleid ei võideta derbides, vaid väiksemate vastaste vastu. Meil pole aega nukrutseda, sest peame karikafinaaliks valmistuma."

Enne Aleksandr Volkovi esimest väravat käis Rogici arvates pall aga selgelt audis. "Sellest audist tuli nurgalöök, millest omakorda jällegi värav. Ma ei taha kohtunikke esile tuua, aga see oli täpselt minu ees ja ma andsin sellest ka mõista. Võib-olla oli kohtunik olukorrast liiga kaugel," sõnas ta.