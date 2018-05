Tänavuse hooaja eel Tallinna Levadiast Nõmme Kaljusse siirdunud Rimo Hunt sai viimaks endise tööandja üle ka võidurõõmu tunda. Eelmises liigakohtumises tegid meeskonnad 2:2 viigi, karikasarjas jäi 1:0 tulemusega peale Levadia.

„Kui nemad esimese lõid teadsime, et ühe suudame ikka lüüa. Meil oli täna õnne, sest neil oli päris häid võimalusi, aga üldiselt nimetaks ma seda eelmise mängu karmaks,“ sõnas ründaja ja viitas 7. vooru mängule, kus Kalju 2:0 eduseisu maha mängis ning lõpuks viigiga leppis.

Võiduga kerkis Kalju ka tabeli liidriks, kuid Hunt mõistab, et nii varajases hooaja faasis ei tähenda see midagi. „Praegu ei saa sellest kindlasti mingeid järeldusi teha, aga psühholoogiliselt oleks viiepunktiline kaotusseis kindlasti raskem olnud. Tänane võit oli selles mõttes magus, et andis nii vaimselt kui ka psühholoogiliselt väga palju juurde.“