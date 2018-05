Kesknädal on kätte jõudnud ning koduses korvpalliliigas on käes pronksimatši teise mängu kord Pärnus. Lõunast alates pöörduvad aga Eesti spordifännide pilgud Rooma, kus esmalt mängib Kaia Kanepi Sloane Stephensi ning seejärel Anett Kontaveit Svetlana Kuznetsovaga. See ja kõik muu põnev nagu ikka Õhtulehe päevaülevaates!