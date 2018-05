Tutvustame ka Anett Kontaveiti mängu aega. See toimub neljanda väljaku teise mänguna. Mängud algavad seal kell 13, esimesena kohtuvad Darja Kassatkina - Danielle Collins. Nii et eeldatavalt võiks Kontaveit ja Svetlana Kuznetsova pääseda väljakule kella 14 ja 15 vahel.

🎾Mängupäev🎾

Esmakordne kohtumine Svetlana Kuznetsovaga. 4. väljaku teine mäng!



************



🎾Game day🎾

My first time to play against Svetlana Kuznetsova. Our match is the second match of the day on court No. 4!