Ragnar Klavan sõlmib Liverpooliga uue lepingu, väidab maineka ajalehe The Times ajakirjanikule Paul Joyce'le toetudes klubi üks paljudest fännilehtedest AnfieldHQ.



Ragnar Klavan and Aberto Moreno are in line for new contracts at Liverpool, says Paul Joyce. pic.twitter.com/UHXumkJ9qM — Anfield HQ (@AnfieldHQ) May 15, 2018







Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leping Liverpooliga kehtib järgmise aasta suveni. 3. mail Õhtulehele antud intervjuus ütles Klavan, et olukorda on raske kommenteerida.

"Väga raske kommenteerida. Praegu on kõik hästi. Ei tea kunagi, mis tulevikus saab," sõnas ta toona.



Aprilli lõpus andis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kohalikele ajakirjanikele teada, et tema soovib Klavaniga kontrahti pikendada.



"Kindlasti! Ta on fantastiline mängija ja väga hea jalgpallur, kellel on olemas kõik, mida vaja. Loomulikult on igal asjal kaks poolt," ütles sakslane toona.