Phoenix sai lõppenud põhihooajal NBA kehvima tulemuse, võites 82 mängust vaid 21. See tähendas liiga meeskondadest loteriis kõige suuremat võiduvõimalust. "See on tiimi jaoks ajalooline päev," rõhutas Sunsi peamänedžer Ryan McDonough. Kunagi varem pole klubil esimest valikut olnud.

Sunsi poolt eelmisel aastal neljandana valitud Josh jackson ütles avalikult välja, et tema eelistaks tiimis näha Aytonit.

Teine variant on Madridi Reali koosseisus Euroliigas särav sloveen Luka Doncic. Tähelepanuväärne on asjaolu, et Suns värbas hiljuti peatreeneriks Igor Kokoškovi, kelle käe all mängis Doncic mullu Sloveenia koondises ning oli Euroopa meistritiitli üllatusvõidu üks peaosalisi.

"Kaalume sedagi varianti väga tõsiselt," märkis McDonough Kokoškovi ja Doncici suhte kohta. "Ta on meie peatreener ning oskab väga hästi mängijaid hinnata ja arendada. Kindlasti on Doncic samuti fenomenaalne talent, kes on kindlasti meie esimese valiku üks võimalusi. Tean, mida Igor arvab Lukast ja kuidas suhtub temasse. Samal ajal tahab ta meeskonnale parimat mängijat, ükskõik kes see siis oleks."

Küsimus taandubki pigem sellele, millisele järeldusele Sunsis jõutakse: kas tugevdada oma nõrgukest eesliini või tuua tagaliini Devin Bookeri kõrvale teine nurgakivi Doncici näol. Peamänedžer loodab, et kuu ajaga jõutakse tiimisiseselt üksmeelele, sest ta ei taha, et keegi jääks käima vingus näoga.

"Loodetavasti saame mängija, kelle ümber saab tiimi ehitada. Meile tundub, et Devin Bookeri näol on üks selline mees olemas ning Josh Jacksoni näol on ka potentsiaalne teine mees. NBA kõrgel tasemel võitmiseks läheb vaja aga kolme tipptegijat, ühe neist loodame saada tänavusest draft'ist. Ning hiljem värvata veel mõne vabaagendi," arutles McDonough tiimi ümberehitusprotsessi üle.