Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond andis oma Facebooki küljel teada, et peatreenerina jätkab tiimi hooaja lõpuks juhendama värvatud Andrei Ojamets.

"Andrei Ojamets jätkab hooaja lõpus tehtut ehk juhendab tuleval hooajal Bigbank Tartu meeskonda. Andrei tundis, et tal on meeste võrkpalli veel anda küll ning Bigbank Tartu eesmärkidega klubi on selleks hea koht! Klubi loodab koostada meeskonna, mis mängiks finaalides ehk võitleks tiitlite jagamise nimel ning Andrei on sobiv inimene meeskonda nende eesmärkide suunas juhtima." kirjutati Facebooki küljel.