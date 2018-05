Citroeni rallimeeskonna boss Pierre Budar ütles väljaandele Autosport, üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ei hakka suure tõenäosusega järgmisel hooajal meeskonnas sõitma.

Ainus variant oleks see, kui Loeb teeks kaasa täishooaja. 44aastane prantslane sõidab põhikohaga rallikrossi MM-sarjas ja ta pole seni märku andnud, et elukorraldus muutuda võiks.

"Ma ei taha, et ta teeks kaasa vaid ühe ralli. Meil on vaja stabiilsemat tiimi. Sebastien loobus MM-sarjast mingil kindlal põhjusel, olgu selleks igavus või midagi muud. Ma ei tea, kuidas sellest tõkkest üle saada ja kõike uuesti alustada. Aga kui ta oleks nõus kõikidel etappidel sõitma, oleks see juba parem idee," rääkis Budar.

Sel hooajal tegi Loeb kaasa Mehhiko ja Korsika rallidel, sügisel ootab ees Kataloonia etapp. Citrieni esisõitja on Kris Meeke, teine piloot Craig Breen võistleb rallidel, kus Loeb ei osale.