Jack läheb psühhiaatri juurde.

"Härra doktor," räägib ta, "minuga on midagi imelikku lahti. Iga kord, kui ma magama lähen, on mul tunne, et keegi on voodi all. Kui ma aga voodi alla vaatan, on mul tunne, et keegi on voodis. Nii ma siis vaatan kord voodi alla, kord voodisse. Ikka üles-alla, üles-alla – nii võib ju hulluks minna!"

"Usaldage end kaheks aastaks minu hoolde," ütleb psühhiaater. "Tulge kaks korda nädalas minu juurde ja ma teen teid terveks."

"Kui palju see maksma võib minna?"

"Iga seanss 150 dollarit."

"Ma mõtlen järele."

Jack ei anna ennast enam psühhiaatrile näole. Pool aastat hiljem kohtab arst teda juhuslikult tänaval.

"Miks te enam minu juurde ei tulnud?" küsib ta.

"Te nõudsite 150 dollarit seansi eest," vastab Jack. "Üks tuttav kõrtsmik ravis mu terveks 15 dollari eest."

"Kas tõesti?" imestab arst. "Kuidas siis?"

"Ta soovitas mul voodijalad maha saagida."